أخبار عاجلة

صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصر 365

بالصور.. حى دار السلام: تشغيل خط الصرف الصحى بمنطقة حدائق المعادى

Google+ Print
بالصور.. حى دار السلام: تشغيل خط الصرف الصحى بمنطقة حدائق المعادى بالصور.. حى دار السلام: تشغيل خط الصرف الصحى بمنطقة حدائق المعادى

أكد إبراهيم صابر نور الدين، رئيس حى دار السلام، أنه تم تشغيل خط الصرف الصحى لحل مشكلة طفح المياه بمنطقة حدائق المعادى، فضلا عن تشغيل النفق الصخرى لخط الصرف الصحى الذى يخدم منطقة حدائق المعادى مارا بأسفل مترو الأنفاق وشارع حلوان الزراعى حتى الجبل الأصفر، وقد أدى تشغيل هذا النفق إلى حل مشكلة الصرف الصحى بمنطقة حدائق المعادى وشارع فرج يوسف وشارع عبد الحميد مكى، وجارى حاليا عمل وصلات لربط الشوارع الداخلية بهذا النفق، موضحا أنه سيتم الانتهاء من مشاكل الصرف الصحى بالحى خلال الاسبوع الجارى.

وأشار "نور الدين"، فى تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن عمال الحى يقومون باستعدال بعض أعمدة الإنارة التى أسقطها بعض المواطنين رغم حداثة تركيبها وأنارتها بشارع بحرى المستشفى العسكرى، وجارى استكمال أعمال تطوير المركز الطبى بمسجد الرشاد بعزبة خير الله، واستمرار العمل فى الملعب المفتوح بعزبة خير الله التى تقوم به الهيئة الكاثوليكية القبطية.

1.jpg

G51b9ad6137b3f.jpg

G51b9ad61bc446.jpg

G51b9ad6245da8.jpg

G51b9ad62c48f0.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر