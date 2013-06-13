بالصور.. حى دار السلام: تشغيل خط الصرف الصحى بمنطقة حدائق المعادى

أكد إبراهيم صابر نور الدين، رئيس حى دار السلام، أنه تم تشغيل خط الصرف الصحى لحل مشكلة طفح المياه بمنطقة حدائق المعادى، فضلا عن تشغيل النفق الصخرى لخط الصرف الصحى الذى يخدم منطقة حدائق المعادى مارا بأسفل مترو الأنفاق وشارع مصر حلوان الزراعى حتى الجبل الأصفر، وقد أدى تشغيل هذا النفق إلى حل مشكلة الصرف الصحى بمنطقة حدائق المعادى وشارع فرج يوسف وشارع عبد الحميد مكى، وجارى حاليا عمل وصلات لربط الشوارع الداخلية بهذا النفق، موضحا أنه سيتم الانتهاء من مشاكل الصرف الصحى بالحى خلال الاسبوع الجارى.

وأشار "نور الدين"، فى تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن عمال الحى يقومون باستعدال بعض أعمدة الإنارة التى أسقطها بعض المواطنين رغم حداثة تركيبها وأنارتها بشارع بحرى المستشفى العسكرى، وجارى استكمال أعمال تطوير المركز الطبى بمسجد الرشاد بعزبة خير الله، واستمرار العمل فى الملعب المفتوح بعزبة خير الله التى تقوم به الهيئة الكاثوليكية القبطية.