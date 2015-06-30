موجز المحافظات.. 4 عاطلين يختطفون فتاة داخل "توك توك" ويتناوبون اغتصابها

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الثلاثاء، أبرزها أنه تجرد 4 عاطلين فى شبين الكوم بالمنوفية من مشاعر الإنسانية وذلك بعد اختطافهم فتاة وتناوب اغتصابها داخل توك توك أثناء ذهابها لشراء السحور وتركها فى الزراعات.

واندلع حريق فى 3 سيارات بجوار كمين شرطة فى قرية قلما بمدينة قليوب، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص من بينهم أمين ومجند شرطة.

واستشهد أمين شرطة وأصيب 4 آخرون من الأمناء والرقباء من قوات تأمين الطرق التابعة لمركز شرطة الفشن فى بنى سويف.

وشهد الطريق الزراعى بمركز دشنا فى محافظة قنا حادث مروع، إثر قيام مجهول بإطلاق النيران على سيارة أجرة ما تسبب فى إصابة 4 من مستقلى السيارة.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب مدير أمن قنا إخطارًا يفيد بقيام مجهول بإطلاق وابل من الأعيرة على سيارة ميكروباص كانت قادمة من مدينة قنا فى طريقها لمدينة دشنا، ما أسفر عن إصابة 4 من مستقليها وفر هاربًا فى الزراعات بمدينة دشنا.

وتمكن ضباط وحدة مباحث العطارين بالإسكندرية من ضبط "جابر ع. ع." 48 سنة صاحب ورشة أحذية مقيم دائرة القسم بحوزته صندوق مياه غازية بداخله 24 زجاجة مولوتوف، وعدد 3 جراكن بنزين، و19 لافتة مدون عليها شعارات وعبارات تحريضية ضد الجيش والشرطة.

وإلى أهم الأخبار:

- 4 عاطلين بالمنوفية يختطفون فتاة داخل توك توك ويتناوبون اغتصابها

- استشهاد طفلين وإصابة 3 إثر سقوط قذيفة على منزل جنوب الشيخ زويد

- قوات مكافحة الإرهاب تقتل 5 إرهابيين وتفجر 3 عبوات ناسفة فى شمال سيناء

- أول صور لحادث مصرع أمين ومجند شرطة فى حريق 3 سيارات بجوار كمين بقليوب

- 4 ملايين جنيه خسائر حريق معرض سيارات القليوبية

- مصدر أمنى: مجهولون يستقلون دراجتين وسيارة وراء استشهاد أمين شرطة بنى سويف

- مجهول يطلق وابلا من الرصاص على سيارة أجرة ويصيب 4 من مستقليها فى قنا

- أمن الإسكندرية يضبط صاحب ورشة بحوزته مولوتوف وبنزين ولافتات تحريضية

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