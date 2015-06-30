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كنيسة أمريكية تسحب استثماراتها من إسرائيل جراء انتهاكاتها للفلسطينيين

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كنيسة أمريكية تسحب استثماراتها من إسرائيل جراء انتهاكاتها للفلسطينيين كنيسة أمريكية تسحب استثماراتها من إسرائيل جراء انتهاكاتها للفلسطينيين
صوتت كنيسة المسيح المتحدة بالموافقة على سحب استثماراتها من الشركات التى تعمل بالأراضى الفلسطينية التى تحتلها إسرائيل، وأيدت الكنيسة هذا الإجراء عبر تصويت (518- 124)، وامتناع ثمانية وثلاثين آخرين، خلال اجتماع عام.

هذه الطائفة البروتستانتية الليبرالية هى أحدث جهة تتخذ هذا الإجراء. وكانت الكنيسة المشيخية (بالولايات المتحدة) قد صوتت العام الماضى على بيع أسهم فى شركات قليلة تستخدم إسرائيل منتجاتها فى الأراضى المحتلة، وكان قرار الكنيسة المتحدة أوسع، حيث يطالب مندوبوها الأذرع المالية للطائفة ببيع أسهما فى أى شركة تستفيد مما تصفها الكنيسية بانتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الاحتلال.

كما صوتت الكنيسة على مقاطعة المنتجات المصنوعة فى المناطق المحتلة.
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مصر 365