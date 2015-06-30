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أردا توران يرفض مانشستر يونايتد من أجل تشيلسي

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أردا توران يرفض مانشستر يونايتد من أجل تشيلسي أردا توران يرفض مانشستر يونايتد من أجل تشيلسي

توران

ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أن أردا توران النجم التركي الذي تقدم بطلب للرحيل عن أتليتكو مدريد يفضل تشيلسي عن مانشستر يونايتد.

توران صرح بأنه يرغب في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، وتقدم بطلب رسمي للرحيل عن أتليتكو مدريد.

وبحسب التقرير فإن توران رفض عرضا من أجل الانتقال إلى مانشستر يونايتد بعدما تقدم النادي الإنجليزي بطلب إلى أتليتكو يدعمه بـ29 مليون جنيه استرليني.

أردا توران يفضل الانتقال إلى تشيلسي بعدما تحدث مع جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق اللندني وبات سعيدًا بدوره في المشروع الأزرق.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية الأمر نفسه، بأن توران يرغب في الانتقال لتشيلسي خاصة وأن النادي الإنجليزي تقدم بعرض مشابه لما عرضه يونايتد.

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