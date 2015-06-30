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محلب ووزراء يشارك فى عزاء النائب العام بالتجمع الخامس

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محلب ووزراء يشارك فى عزاء النائب العام بالتجمع الخامس محلب ووزراء يشارك فى عزاء النائب العام بالتجمع الخامس
يشارك المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء مساء اليوم الثلاثاء، يرافقه عدد من الوزراء فى عزاء الشهيد المستشار هشام بركات، النائب العام بالتجمع الخامس.

وكان المستشار هشام بركات استشهد أمس الاثنين، نتيجة تفجير موكبه، وتم تشييع جثمانه اليوم الثلاثاء، من مسجد المشير طنطاوى، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى.


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