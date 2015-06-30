​60 مشروع استثماري متنوع بالوادي الجديد

عقد اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، اجتماع تحضيري لمؤتمر الاستثمار في الصعيد المرتقب عقدة بالغردقة في 11/12 سبتمبر القادم وذلك بحضور وفد وزارة التنمية المحلية وعلي رأسهم دكتور خالد عبد الحليم مدير وحدة تطوير الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، والدكتور هشام الهلباوي المنسق الوطني للتنمية المحلية وعدد من التنفيذيين المعنيين بالمحافظة.

وأكد عشماوي بأنه تم عرض 60 مشروع استثماري متنوع ما بين زراعي وصناعي وسياحي وخدمي وداجني وإسكاني والتي تعتبر من أهم الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، وأوضح عشماوي خلال الاجتماع بأن الوادي الجديد تزخر بمقومات طبيعية جاذبة مثل المناخ وسطوع الشمس والتربة الجيدة الصالحة لجميع الزراعات، بالإضافة إلي التربة التي تحتوي علي مواد خام تستخدم في مشروعات صناعية عملاقة مثل إنتاج الفوسفات ومشتقاته والأسمنت والحجر الجيري والزجاج وغيرها من المقومات التي حباها الله للوادي الجديد خاصة. وأشار عشماوي بأنه ناقش خلال الاجتماع أهم المعوقات التي تعترض بعض المشرعات المتوقفة التي تسعى المحافظة لتشغيلها وإعادتها مثل إعادة تشغيل خط قطار السكك الحديد الوادي سفاجا وأيضا إعادة تشغيل رحلات طيران شركة مصر للطيران. من جانبه أعرب الدكتور خالد عبد الحليم عن سعادته والوفد المرافق لما وجدوه في المحافظة من مناخ جيد يجذب ويستوعب كافة الاستثمارات المتنوعة التي تحقق عائد اقتصادي كبير علي الدولة. وأن جميع المشروعات التي تم طرحها اليوم هي مشروعات هامة وحقيقية تساهم في دفع عجلة التنمية بشكل كبير وأهمها المشروعات الصناعية الثقيلة بالإضافة إلي مشروعات الزراعة والتنشيط السياحي.