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انفجار ضخم يهز العاصمة الأفغانية «كابل»

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انفجار ضخم يهز العاصمة الأفغانية «كابل» انفجار ضخم يهز العاصمة الأفغانية «كابل»

أرشيفية

هز انفجار ضخم العاصمة الأفغانية كابل، اليوم الثلاثاء، حيث تصاعد عمود من الدخان فوق الضواحي الغربية للمدينة.

ولم يتم التعرف فورًا على سبب الانفجار، وأكد نائب رئيس شرطة كابل، سيد غولاغا، أن ما حدث هو انفجار، وقال إنه على ما يبدو قد وقع في منطقة تسوق مزدحمة.

ووقع الانفجار بالتزامن مع مغادرة موظفي مكاتبهم في نهاية يوم العمل، الذي يكون أقصر في شهر رمضان.

وجاء الانفجار بعد أسبوع من هجوم على برلمان البلاد، وهو الهجوم الذي سلط الضوء على قدرة المسلحين على دخول العاصمة شديدة التحصين للقيام بهجمات قاتلة.

 

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