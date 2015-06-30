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فيريرا: لم أطلب أي مميزات لتجديد تعاقدي مع الزمالك.. وهدفي حسم لقب الدوري

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فيريرا: لم أطلب أي مميزات لتجديد تعاقدي مع الزمالك.. وهدفي حسم لقب الدوري فيريرا: لم أطلب أي مميزات لتجديد تعاقدي مع الزمالك.. وهدفي حسم لقب الدوري

فيريرا

تحدث جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك عن تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء في تصريحات مقتضبة بثها النادي عبر موقعه الالكتروني اليوم الثلاثاء.

وينتهي عقد فيريرا مع الزمالك في الصيف، ويأمل النادي الأبيض في الوصول لاتفاق جديد مع مدرب بورتو السابق.

وكانت أنباء قد ترددت حول أن هناك متطلبات لفيريرا يصعب على نادي الزمالك تحقيقها.

لكن المدرب البرتغالي المخضرم أوضح في تصريحات للموقع الرسمي للقلعة البيضاء قائلًا، “هذا غير حقيقي. لم أطلب أي مميزات في مفاوضات التجديد مع الزمالك”.

وأضاف، “هدفي الآن هو حسم الفوز بالدوري المصري الممتاز.. قالنادي تنتظر هذا اللقب”.

وتابع، “هناك بعض وسائل الإعلام تحاول التأثير على مسيرة الزمالك في البطولات المحلية والإفريقية، لكن الفريق يسير في طريقه دون الالتفات لأي مؤثرات”.

وأتم، “نعمل على أن نواصل سعينا نحو اللقب.. والانتصارات مستمرة”.

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