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حملة “هنبني مصر” تقيم إفطارًا جماعيًا وحفل تأبين للنائب العام

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حملة “هنبني مصر” تقيم إفطارًا جماعيًا وحفل تأبين للنائب العام حملة “هنبني مصر” تقيم إفطارًا جماعيًا وحفل تأبين للنائب العام

حملة هنبني

تقيم حملة “هنبني مصر” بكفر الشيخ إفطار جماعي بجمعية الشبان المسلمين المقابلة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، تعقبه حفل تأبين المستشار ياسر بركات النائب العام الذي لقي مصرعه  جراء عملية إرهابية أمس الاثنين.
> وأكد أشرف صحصاح منسق عام الحملة بكفرالشيخ، استجبنا لما قرره الدكتور أسامه حمدي محافظ كفر الشيخ واللواء عبد الرحمن شرف مدير الأمن، بإلغاء الاحتفال بذكرى ثورة 30يونيو وعدم التواجد بميدان النصر في هذا اليوم، لتكون ميادين مصرفي حالة حداد على فقيدنا المستشار ياسر بركات النائب العام.

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