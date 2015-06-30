كلب مسعور يعقر 8 أشخاص بسوهاج‎

​عقر كلب مسعور 8 أشخاص تم نقلهم 6 لمستشفى البلينا المركزى ، و2 تم تحويلهم لمستشفى سوهاج العام.

وكان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد قيام كلب مسعور بدائرة مركز البلينا بعقر عدد من الأشخاص وتم قتله بمعرفة الأهالي.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات، التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود حسن، رئيس فرع بحث الجنوب، والرائد محمد أبوالعطا، رئيس مباحث المركز بقيام كلب مسعور بمهاجمة المواطنين فى قرية الحلافى بدائرة المركز، مما تسبب فى إصابة 8 أشخاص هم، “شادى م ا 45 عاما ونوال ج ا 30 عاما تاج الدين م ع 55 عاما وهالة ع م 24 عاما وعمر م س 71 عاما وسميرة ا ه50 عاما”، وتم نقلهم إلى مستشفى البلينا لتلقى العلاج، وشخصين آخرين تم نقلهم إلى مستشفى سوهاج العام، وتمكن أهالى القرية من السيطرة على الكلب وقتله.

جار تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.