أخبار عاجلة

«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين -
قرار من النيابة بضبط وإحضار تلميذ بالصف السادس الابتدائي والسبب كارثي -
الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017 -
بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد -
رسمياً .. وزيرة التضامن الإجتماعي توافق على منح هذه الحالات معاشات استثنائية -
التضمان الاجتماعي تُعلن عن آخر موعد لتلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية -
الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

كلب مسعور يعقر 8 أشخاص بسوهاج‎

Google+ Print
كلب مسعور يعقر 8 أشخاص بسوهاج‎ كلب مسعور يعقر 8 أشخاص بسوهاج‎

أرشيفية

​عقر كلب مسعور 8 أشخاص تم نقلهم 6 لمستشفى البلينا المركزى ، و2 تم تحويلهم لمستشفى سوهاج العام.

وكان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد قيام كلب مسعور بدائرة مركز البلينا بعقر عدد من الأشخاص وتم قتله بمعرفة الأهالي.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات، التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود حسن، رئيس فرع بحث الجنوب، والرائد محمد أبوالعطا، رئيس مباحث المركز بقيام كلب مسعور بمهاجمة المواطنين فى قرية الحلافى بدائرة المركز، مما تسبب فى إصابة 8 أشخاص هم، “شادى م ا 45 عاما ونوال ج ا 30 عاما تاج الدين م ع 55 عاما وهالة ع م 24 عاما وعمر م س 71 عاما وسميرة ا ه50 عاما”، وتم نقلهم إلى مستشفى البلينا لتلقى العلاج، وشخصين آخرين تم نقلهم إلى مستشفى سوهاج العام، وتمكن أهالى القرية من السيطرة على الكلب وقتله.

جار تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا