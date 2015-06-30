مصدر أمنى: انفجار قسم أكتوبر نتيجة زرع قنبلة أسفل سيارة أمام القسم

أفاد مصدر أمنى أن مجهولين تمكنوا من زرع عبوة ناسفة أسفل سيارة لاستهداف قسم شرطة ثان أكتوبر مما أدى إلى انفجار القنبلة التى تحتوى على مادة تى إن تى شديدة الانفجار ووفاة أكثر من 3 أشخاص.

وعلى الفور فرضت أجهزة الأمن طوقا أمنى حول قسم الشرطة فور وقوع الانفجار وأنتلقت سيارات الإسعاف وسيارات الحماية المدينة إلى محيط موقوع الانفجار، ويقوم خبراء المفرقعات، بتمشيط المكان للتأكد من عدم وجود أجسام غريبة.

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