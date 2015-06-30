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فايزة أبوالنجا تعليقا على استشهاد النائب العام:مصر باقية والإرهابيون أموات

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فايزة أبوالنجا تعليقا على استشهاد النائب العام:مصر باقية والإرهابيون أموات فايزة أبوالنجا تعليقا على استشهاد النائب العام:مصر باقية والإرهابيون أموات
نعت الدكتورة فايزة أبو النجا، مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومى، المستشار هشام بركات النائب العام، قائلة: "إنه ابن عزيز لمصر كلها، واسمه سيظل فى التاريخ بحروف من نور".

وقالت فى تصريحات لها بمقر مجلس الوزراء عقب انتهاء لقائها مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إن النائب العام هو رمز للبطولة والإرادة القوية والمواقف الوطنية وفقدانه يصيب الشعب المصرى بحزن وغضب.

وأضافت: "هذه الجرائم الإرهابية تزيد الشعب تصميمًا وإرادة قوية.. اليوم الشعب المصرى على قلب رجل واحد وأكثر تصميمًا على مكافحة الإرهاب والوقوف معًا يد واحدة". وتابعت: " خالدة والإرهابيون هم الأموات".

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