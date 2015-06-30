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إصابات بين أهالى المطرية بعد إطلاق "الإخوان" الخرطوش عليهم

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إصابات بين أهالى المطرية بعد إطلاق "الإخوان" الخرطوش عليهم إصابات بين أهالى المطرية بعد إطلاق "الإخوان" الخرطوش عليهم
وقعت إصابات بين الأهالى عقب إطلاق جماعة الإخوان "الإرهابية" أعيرة الخرطوش، على المواطنين وقوات الأمن فى ميدان المسلة بمنطقة المطرية.

وتقوم قوات الأمن، بمطاردة عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فى الشوارع الجانبية بمنطقة المطرية، لمحاولة القبض عليهم بعد استخدام أنصارهم أسلحة الخرطوش وإطلاقها على الأمن والأهالى.

وكانت جماعة الإخوان نظمت تظاهرة فى ميدان المسلة بالمطرية، واشتبك المشاركون فيها مع الأهالى، ورجال الأمن، واطلق أعضاء الجماعة الإرهابية أعيرة الخرطوش على رجال الشرطة والأهالى، فيما تتصدى قوات الأمن لهم بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع.

تأتى المسيرة بمناسبة ذكرى 30 يونيو، وذكرى خروج الشعب ضد المعزول محمد مرسى.

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