أخبار مصر للساعة6.. مقتل 5 إرهابيين وتفجير 3 عبوات ناسفة بـ"شمال سيناء"

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار الهامة، فى مقدمتها تغطية لتحركات الأجهزة الأمنية فى سيناء لملاحقة بؤر الإرهاب، والتى أسفرت عن مقتل 5 إرهابيين وتفجير 3 عبوات ناسفة دون إصابات.

وواصل "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، تغطيته لتحريات الأمن وتحقيقات النيابات المختصة فى حادث استشهاد النائب العام المستشار هشام بركات، الذى وقع أمس بعد استهداف موكبه بسيارة مفخخة..

- قوات مكافحة الإرهاب تقتل 5 إرهابيين وتفجر 3 عبوات ناسفة فى شمال سيناء

- بالفيديو..السيسى فى جنازة النائب العام: سننفذ أحكام القضاء دلوقتى قبل بكرة..ويؤكد يد العدالة مغلولة بالقانون..ولـ"القضاة": دم الشهيد فى رقابنا جميعا ونطالب بتعديل القوانين.. ولسنا "مهزوزين" أو مرعوشين

- "الصحة": خروج 5 مصابين بحادث تفجير موكب النائب العام من المستشفيات

- رجال الدولة يودعون شهيد العدالة.. السيسى لنجل هشام بركات: أبوك مات فى أيام مفترجة.. والزند: "الدور عليا وأنا مرحب وأجر الشهادة كبير".. ويؤكد: تشريعات جديدة لتقصير مدة التقاضى فى قضايا الإرهاب

- بالفيديو..ضرب شاب بالأحذية فى جنازة النائب العام رفع إشارة "رابعة"

- خبراء يضعون خطة لتأمين القضاة بعد اغتيال النائب العام.. فاروق المقرحى: توفير سكن إدارى مؤمن وشرطة سرية لإحباط العمليات.. وتحديث المنظومة الأمنية.. ومحمد نور: إعداد قائمة بأسماء المستشارين المستهدفين

- "الإخوان" يطلقون الخرطوش بكثافة على قوات الأمن فى المطرية

- الداخلية تعلن القبض على 40 إخوانيا بعد حادث استشهاد النائب العام

- بعد إعلان الرئيس عن تعديل مرتقب لقانون الإجراءات الجنائية.. خبراء قانون يقترحون تعديل قانون المحاكمات الغيابية.. وزيادة فترة عمل الدوائر القضائية والطعن أمام النقض مرة واحدة.. وتحجيم طلبات رد القضاة

- مصابو الشرطة فى حادث النائب العام: مستعدون لتقديم أرواحنا فداء للوطن

- وزير العدالة الانتقالية: عرض مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" وقوانين الانتخابات على مجلس الوزراء غدًا.. إبراهيم الهنيدى: منح المحققين فى جرائم الإرهاب بعض سلطات محكمة الجنح المستأنفة

- الإخوان تحاول محو أدلة ارتباطها بـ"المقاومة الشعبية".. "رصد" و"نافذة مصر" يتراجعان عن الاعتراف.. وصفحة الحركة تختفى من "الفيسبوك".. ومركز مقرب من الجماعة يحملها مسئولية 59% من العنف

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