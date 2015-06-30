خادم الحرمين يعزى السيسى.. ويؤكد مساندة السعودية لمصر ضد الإرهاب

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية ، أعرب خلاله عن خالص تعازيه للرئيس وللشعب المصري في استشهاد النائب العام المستشار هشام بركات إثر الحادث الإرهابي الآثم الذي استهدف موكبه صباح أمس.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن ملك السعودية أكد خلال الاتصال على رفض المملكة ونبذها لكافة أشكال الإرهاب والتطرف، مؤكداً على خصوصية العلاقات التي تجمع بين مصر والمملكة، ومُعرباً عن مساندة بلاده بقوة لكافة الجهود المصرية المبذولة لمكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في مصر والمنطقة العربية.

من جانبه، أعرب الرئيس عن شكره وتقديره لموقف الممكلة العربية السعودية، قيادةً وشعباً، ومساندتها القوية لمصر وشعبها في تلك المرحلة الدقيقة التي تواجه فيها المنطقة تحديات جمّة وجسيمة، مشيداً بمواقف المملكة المشرفة إزاء مصر وتأييدها لإرادة الشعب المصري.

وأكد الرئيس على أهمية التكاتف وتعزيز العمل العربي المشترك من أجل مواجهة التطرف والإرهاب والقضاء عليهما، واِستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.