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تأجيل المؤتمر الصحفى حول سد النهضة الإثيوبى لنهاية اجتماعات الخبراء

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تأجيل المؤتمر الصحفى حول سد النهضة الإثيوبى لنهاية اجتماعات الخبراء تأجيل المؤتمر الصحفى حول سد النهضة الإثيوبى لنهاية اجتماعات الخبراء
أعلنت وزارة الموارد المائية والرى عن تأجيل المؤتمر الصحفى الذى كان مقررًا عقده غدًا الأربعاء بخصوص اجتماعات سد النهضة الإثيوبى، التى تعقد بالقاهرة خلال الفترة من الأول إلى الثالث من يوليو المقبل، إلى نهاية اجتماعات لجنة الخبراء الوطنية مساء يوم الجمعة المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والرى الدكتور خالد وصيف فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثا، إنه بعد اجتماع اللجنة التحضيرية لاجتماعات الغد بخصوص سد النهضة، ونظرًا لظروف التوقيت المحدود فى نهار رمضان والمخصص للاجتماعات الفنية، اتفق أعضاء الوفود من الدول الثلاث على تأجيل المؤتمر الصحفى الذي كان مقررًا غدًا، على أن يتم عقده فى نهاية الاجتماعات فى اليوم الثالث لها.

ومن المقرر أن تبدأ في القاهرة غدا اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى، لمناقشة العرض الفني للمكتبين الاستشاريين الدوليين الفرنسى والهولندى الخاص بتنفيذ الدراسات الموصى بها فى التقرير النهائى للجنة الدولية للخبراء، فيما يتعلق بتأثيرات سد النهضة على كل من والسودان.

وقال وزير الموارد المائية والرى الدكتور حسام مغازى إن اللجنة الفنية لسد النهضة ستجتمع بكامل خبرائها الـ 12 من "مصر والسودان وإثيوبيا"، مع مندوبى المكتب الاستشاري الفرنسي "بى آر إل" والمكتب الدولى الهولندى "دلتارس، بحضور المكتب القانونى البريطانى "كوربت" لاستعراض ومناقشة التقرير الفنى المعدل المقدم منهم لتنفيذ لدراسات الهيدروليكية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بسد النهضة الإثيوبى.

وأضاف أن الاجتماع يستمر 3 أيام ويناقش العرض الفنى المعدل وخطة عمل المكتبين مجتمعين، للانتهاء من الدراسات خلال 11 شهرًا منذ التعاقد مع المكتب المنفذ، مشيرًا إلى أنه يعقد فى غياب وزراء المياه من السودان وإثيوبيا، لأنه سيتم عقد اجتماع آخر لاحق، للتعاقد مع الشركة المنفذة فى احتفالية كبرى سيتم عقدها فى القاهرة أو العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعد اتفاق خبراء اللجنة الوطنية على خطة عمل المكتبين.
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