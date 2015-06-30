انفجار سيارتين بمحيط قسم ثان 6 أكتوبر.. والعثور على أشلاء ضحايا

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان " Whatsapp Youm7" ارسل احد المواطنين رسالة اكد فيها وقوع انفجار أمام قسم ثان بمدينة 6 اكتوبر بالحي 11، مشيرا إلى وجود أشلاء على الارض وعدد من الوفيات.

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى عبر رقم هاتف 01287692411 على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.



>