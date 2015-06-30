أخبار عاجلة

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017 -
بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد -
رسمياً .. وزيرة التضامن الإجتماعي توافق على منح هذه الحالات معاشات استثنائية -
التضمان الاجتماعي تُعلن عن آخر موعد لتلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية -
الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
العب «كاندي كراش» على الـ«ديسك توب»: تُنقص الوزن وتلهيكِ عن التفكير -
في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

انفجار سيارتين بمحيط قسم ثان 6 أكتوبر.. والعثور على أشلاء ضحايا

Google+ Print
استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان " Whatsapp Youm7" ارسل احد المواطنين رسالة اكد فيها وقوع انفجار أمام قسم ثان بمدينة 6 اكتوبر بالحي 11، مشيرا إلى وجود أشلاء على الارض وعدد من الوفيات.

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى عبر رقم هاتف 01287692411 على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365