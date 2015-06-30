أول صور لانفجار سيارة بمحيط قسم ثان أكتوبر ورجال المفرقعات يمشطون المنطقة
ينشر اليوم السابع أول صور لحادث انفجار قنبلتين بسيارة بمحيط قسم ثانى أكتوبر، والذى وقع منذ قليلإعلان - Ads إعلان - Ads
وانفجرت منذ قليل سيارتين ملاكى خلف قسم ثان أكتوبر بالحي الحادى عشر بمدينة السادس من أكتوبر ومن المرجح أن تكون عبوة ناسفة خلف الانفجار ، فيما تم العثور على بعض الأشلاء، ويجرى خبراء المفرقعات حاليا تمشيطا للمنطقة المحيطة بالانفجار.
وفيما قامت الأجهزه الامنية بفرض كردون أمنى بمحيط الانفجار تحسبا لوجود أي أجسام غريبة.
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