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أول صور لانفجار سيارة بمحيط قسم ثان أكتوبر ورجال المفرقعات يمشطون المنطقة

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ينشر اليوم السابع أول صور لحادث انفجار قنبلتين بسيارة بمحيط قسم ثانى أكتوبر، والذى وقع منذ قليل

وانفجرت منذ قليل سيارتين ملاكى خلف قسم ثان أكتوبر بالحي الحادى عشر بمدينة السادس من أكتوبر ومن المرجح أن تكون عبوة ناسفة خلف الانفجار ، فيما تم العثور على بعض الأشلاء، ويجرى خبراء المفرقعات حاليا تمشيطا للمنطقة المحيطة بالانفجار.

وفيما قامت الأجهزه الامنية بفرض كردون أمنى بمحيط الانفجار تحسبا لوجود أي أجسام غريبة.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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