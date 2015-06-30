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السلطة الفلسطينية ترمم "كنيس الديوك" اليهودى فى مدينة أريحا

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السلطة الفلسطينية ترمم "كنيس الديوك" اليهودى فى مدينة أريحا السلطة الفلسطينية ترمم "كنيس الديوك" اليهودى فى مدينة أريحا
على ضفة واد تتدفق إليه المياه من نبع مجاور وسط أشجار الموز تعيد وزارة السياحة والآثار الفلسطينية ترميم (كنيس الديوك) اليهودى على مدخل مدينة أريحا الغربى.

وقال إياد حمدان مدير دائرة السياحة والآثار فى محافظ أريحا لرويترز اليوم الثلاثاء "نحن نقوم بأعمال الترميم لسبيين الأول الحفاظ على أرضية الفسيفساء الموجودة من الدمار عن طريق عمل أغطية خاصة لحمايتها وثانيا وبشكل أساسى فتح هذا الموقع فى المستقبل ليضاف إلى المواقع السياحية الموجودة فى أريحا."

ولم يبق من الكنيس التى تشير الدراسات إلى بنائه فى القرن السادس بعد الميلاد سوى أرضية من الفسيفساء مساحتها 90 مترا مربعا، وقال حمدان "نحن نقوم بأعمال الترميم فى المواقع الأثرية بغض النظر إذا كان الموقع كنيس أو كنيسة أو مسجد هو بالنسبة لنا موقع أثرى علينا صيانته وحمايته مهما كانت الديانة التى يعود إليها."

وأضاف "يبدو أن هذا الكنيس تهدم كما العديد من المبانى فى منطقة أريحا خلال الزلزال الذى ضرب المنطقة عام 729 ميلادى وبقيت أرضيته تحت التراب."، وتبدو أرضية الفسيفساء فى هذه المرحلة من أعمال الترميم مغطاة بالاتربة للحفاظ عليها حيث يجرى العمل على بناء هيكل حديدى مسقوف لحمايتها.
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