مرتكب هجوم سوسة تدرب فى ليبيا مع منفذى متحف باردو

قال أحد كبار المسؤولين الأمنيين التونسيين إن المسلح الذى قتل 38 سائحا - معظمهم بريطانيون - فى هجوم على منتجع سياحى، تدرب فى ليبيا المجاورة مع منفذى هجوم متحف باردو فى مارس الماضى

وقال رفيق الشلى للأسوشيتد برس اليوم الثلاثاء إن سيف الدين الرزقى، طالب الماجستير فى الهندسة الكهربائية بجامعة القيروان، تسلل إلى ليبيا فى يناير الماضى وتدرب قرب بلدة صبراتة غربى البلاد.

وقتل المهاجمان اللذان نفذا هجوم متحف باردو فى تونس 22 شخصا، وكان الهجوم الذى وقع قرب منتجع سوسة الأسوأ فى تاريخ تونس ودمر قطاع السياحة الحيوى فى البلاد

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