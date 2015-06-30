قائد قوات التدخل السريع بالإسكندرية: المحافظة مؤمنة بالكامل

قال العميد أسامة أمين، قائد قوات التدخل السريع بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الإجراءات اتخذت منذ فترة طويلة لكن يتم تعزيزها وتحديث قوات اضافية حسب الحاجة، مؤكداً أن قوات الشرطة متواجدة على مدار اليوم، مشددا على أن المحافظة مؤمنة بالكامل.

مطالباً جميع المواطنين بالنزول إلى الشوارع للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو فى ظل حماية قوات الشرطة قائلاً" أطالب بالتكاتف جميع المواطنين مع قوات الجيش والشرطة يداً فى يد لمواجهة العدوان والإرهاب الغاشم، وقريباً ستزال السحابة السوداء".

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