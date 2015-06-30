أهالى الحلافى بالبلينا سوهاج يقتلون كلبًا مسعورًا بعد عقره 8 أشخاص بالقرية

تمكن أهالى قرية الحلافى، دائرة مركز البلينا، جنوب محافظة سوهاج، من قتل كلب مسعور هاجم ذويهم وعقر 8 أشخاص منهم تم نقل 6 منهم لمستشفى البلينا المركزى، و2 تم تحويلهم لمستشفى سوهاج العام.

كان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء أيمن السيسى، نائب المدير للجنوب، بلاغا يفيد بقيام كلب بدائرة مركز البلينا بعقر عدد من الأشخاص وتم قتله بمعرفة الأهالى.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات، التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود حسن، رئيس فرع بحث الجنوب، والرائد محمد أبوالعطا، رئيس مباحث المركز بقيام كلب مسعور بمهاجمة المواطنين فى قرية الحلافى بدائرة المركز، مما تسبب فى إصابة 8 أشخاص شادى م ا 45 عاما ونوال ج ا 30 عاما تاج الدين م ع 55 عاما وهالة ع م 24 عاما وعمر م س 71 عاما وسميرة ا ه50 عاما وتم نقلهم إلى مستشفى البلينا لتلقى العلاج وشخصين آخرين تم نقلهم إلى مستشفى سوهاج العام، وتمكن أهالى القرية فى السيطرة على الكلب وقتله.

جار تحرير محضر بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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