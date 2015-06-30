استجابة لليوم السابع.. محلب يقرر إجراء عملية أطفال أنانيب لزوجين بسوهاج

فى استجابة سريعة لما نشره "اليوم السابع تحت عنوان " مأساة شاب كفيف يحتاج 15 ألف جنيه لإنجاب طفل أنانيب بسوهاج، قرر رئيس الوزراء عرض الحالة على الطبيب إيهاب النشاز بمركز الإخصاب المبكر بمستشفى صحة المرأة بأسيوط، وتحديد إمكانية إجراء العملية وعلاجهما على نفقة الدولة.

وقال المركز الإعلامى لرئيس الوزراء، فى رد له على ما نشر فى اليوم السابع بتاريخ 24 يونيو الجارى إنه رصد مُناشدة المواطن «الحسينى عرفة» بنجع الجعران بقرية بنى هلال بمركز المراغة بسوهاج للمسئولين بمساعدته فى إجراء عملية حقن مجهرى لزوجته لإنجاب طفل أنابيب لإصابته بمرض فى الجهاز المناعى، حيث إنه غير قادر على تحمل تكاليف العملية، التى تصل إلى 15 ألف جنيه، فقد تم التواصل مع الدكتور أسامة فاروق - نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسيوط - والذى أفاد بأنه سيتم عرض الحالة على الطبيب إيهاب النشار «الأحد» القادم بمركز الإخصاب المبكر بمستشفى صحة المرأة - وهو أحد مستشفيات جامعة أسيوط- لإجراء الكشف الطبى عليها وتحديد مدى إمكانية إجراء العملية الجراحية لها.

وأضاف مكتب رئيس مجلس الوزراء، أنه تم إبلاغ المواطن بذلك، ولكنه أبلغنا بعدم استطاعته السفر لمحافظة أسيوط هو وزوجته، نظراً لحالتهما الصحية، وفى ضوء ذلك تم التواصل مع الدكتور خالد الوشاحى - رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة- والدكتور جمال قريشى -مدير مستشفى سوهاج العام- والتنسيق معهما لاستقبال الحالة يوم «السبت» القادم بمستشفى سوهاج لإصدار قرار علاج على نفقة الدولة لها من خلال مجلس الوزراء بقيمة تكلفة العملية، التي تُقدر بحوالى 15 ألف جنيه.

بالصور.. مأساة شاب كفيف يحتاج 15 ألف جنيه لإنجاب طفل أنابيب عقب إصابته بمرض فى الجهاز المناعى.."حسين": لا أملك شيئا وأطلب مساعدة أهل الخير.. وزوجته: مش عايزة حاجة إلا أنى أخلف

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