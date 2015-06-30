استكمال أعمال تجميل مداخل الإسماعيلية استعدادا لافتتاح القناة الجديدة

تفقد محافظ الاسماعيلية، اليوم الثلاثاء، منطقة الطريق الدائرى والكيلو 5و4، ومدخل المحافظة من جهة الطريق الصحراوي (الاسماعيلية – القاهرة – بورسعيد) ومنطقة محور عز الدين على الطريق الصحراوي (القاهرة – الاسماعيلية - بورسعيد)، وذلك لمتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال التجميل والتطوير ورفع الكفاءة والنظافة العامة للشوارع والميادين والمحاور المرورية وصيانة المسطحات الخضراء وقص وتهذيب الأشجار وصيانة وطلاء أعمدة الإنارة العامة على جانبي الطريق وطلاء البلدورات وتركيب كشافات الإضاءة الجديدة الموفرة للطاقة وإقامة نافورات جديدة وتزويد الجزيرة الوسطى للطريق الرئيسي بشبكة ري حديثة ورشاشات لري المسطحات الخضراء.

ويأتي ذلك استكمالاً لسلسلة الجولات الميدانية اليومية التى يقوم بها اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية لمتابعة وتفقد ما يجرى تنفيذه من أعمال التطوير والتجميل بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها والذي يأتي فى إطار استعدادات محافظة الاسماعيلية لاستقبال الحدث التاريخي والعالمي الكبير للافتتاح الأسطوري المنتظر لمشروع قناة السويس الجديدة فى السادس من شهر أغسطس القادم.

وتم خلال الجولة تفقد ومتابعة أعمال التشجير وزراعة النجيل والزهور والورود بالجزيرة الوسطى وجانبي الطريق بداية من كوبري الواصفية وحتى التقاطع مع الطريق الدائرى وطريق بورسعيد.

وأشاد المحافظ بجهود القائمين على العمل وخاصة عمال النظافة وما يبذلونه من جهد فى رفع تجمعات القمامة والمخلفات أولا بأول من أجل استعادة الوجه الجمالي والحضاري للإسماعيلية.

رافق المحافظ خلال زيارته التفقدية المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة و الأمير أبو زيد رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية وعلى رجب نائب رئيس المركز والمدينة ومحمد عبد المنعم رئيس حي ثان الاسماعيلية وأحمد عبد الغفار رئيس جهاز التجميل والتطوير وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



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مدخل إسماعيلية القاهرة بمنطقة الكيلو4,5



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المحافظ اثناء الجولة



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المحافظ يتفقد أعمال صيانة المسطحات



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صورة تذكارية للواء يس مع العمال