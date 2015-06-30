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“نهضة مصر” تطرح مناقصة لجمع ونقل القمامة من شوارع الاسكندرية

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“نهضة مصر” تطرح مناقصة لجمع ونقل القمامة من شوارع الاسكندرية “نهضة مصر” تطرح مناقصة لجمع ونقل القمامة من شوارع الاسكندرية

محافظة الاسكندرية

وافق الدكتور هاني المسيري محافظ الاسكندرية، على ان تطرح شركة نهضة مناقصة لجمع ونقل القمامة من الشوارع إلى المحطات الوسيطه (محرم بك – الزياتين – ك21)، وذلك بعد أن فشلت شركة نهضة مصر من أداء عملها على أكمل وجه وإمتلاء مدينة الثغر بتلال من القمامة- بحسب مراسلنا.

وبناء على تعليمات الميسري فقد أعلنت الشركة على طرح مناقصة لجمع ونقل القمامة من الشوارع، وتتم من خلال شراء كراسات الشروط، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 2/7/2015 من مقر الشركة مقابل 50 جنيه للكراسة، وموعد جلسة فتح المظاريف يوم 12 يوليو القادم.

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