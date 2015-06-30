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مطران المنيا يضع حجر أساس مستشفى ويتفقد مدرسة خاصة بأبوقرقاص

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مطران المنيا يضع حجر أساس مستشفى ويتفقد مدرسة خاصة بأبوقرقاص مطران المنيا يضع حجر أساس مستشفى ويتفقد مدرسة خاصة بأبوقرقاص

الأنبا أرسانيوس مطران المنيا

قام الأنبا أرسانيوس مطران المنيا وأبوقرقاص، يرافقه الأنبا مكاريوس أسقف عام إيبارشيه المنيا وأبوقرقاص، بوضع حجر الأساس لمستشفى الرجاء بمدينة أبوقرقاص بجنوب المنيا بحوالي 20 كيلو متر.

وقال الأنبا مكاريوس أن المستشفى تم إنشاؤه على مساحة 1631متر مربع، بإرتفاع 4 أدوار ويضم أقسام الإستقبال والطوارئ وعناية القلب وعناية الأطفال وعناية الحالات الحرجة والغسيل الكلوي وعيادات خارجيه، إضافة إلى قسم للأطفال المبتسرين و4 غرف عمليات، و50 حجرة إقامة للمرضى وصيدلية، وتستوعب المستشفى ما يقرب من 150 سرير.

كما تفقد أسقف عام الايبارشية المرحلة الاخيرة من مدرسة سانت ماريا الخاصة بابوقرقاص، والمقامه على مساحة 1642 متر مربع، وتضم حضانة صغرى وكبرى وإبتدائي وإعدادي، وتستوعب المدرسة 19 فصل لإستيعاب 780 طالب، وستبدأ الدراسة بالمدرسة العام الدراسي المقبل 2015 -2016 .

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