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سبورت تكشف تفاصيل.. 3 عروض مغرية لبوجبا ' الذي يفضل برشلونة '

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سبورت تكشف تفاصيل.. 3 عروض مغرية لبوجبا ' الذي يفضل برشلونة ' سبورت تكشف تفاصيل.. 3 عروض مغرية لبوجبا ' الذي يفضل برشلونة '

هناك 3 عروض مغرية لبول بوجبا نجم يوفنتوس تكشف تفاصيلها صحيفة سبورت الإسبانية في تقريرها اليوم الثلاثاء.

العرض الأول يبلغ 100 مليون يورو من مانشستر سيتي الإنجليزي.

أما العرض الثاني فيقدر بـ80 مليون يورو من برشلونة مع 10 ملايين إضافية بحسب مستوى اللاعب مع الفريق الكتالوني.

يوفنتوس بحسب سبورت يفضل هذا العرض. لأن برشلونة سيضم اللاعب بعد موسم كامل لأنه لا يحق له دخول سوق الانتقالات حاليا.

وعقب خوان لابورتا المرشح لرئاسة برشلونة "وكيل أعمال بوجبا هو مينو رايولا. صديقي القديم الذي تربطني به علاقة قوية، لهذا أؤمن بأن لنا أفضلية".

فيما يخص العرض الثالث فهو من تشيلسي. ويقدم النادي اللندني 50 مليون يورو فقط، لكن بالإضافة لخدمات أوسكار لاعب الوسط المطلوب في يوفنتوس.

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