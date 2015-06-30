انتقالات في الجول – تفاصيل عرض الزمالك للسولية.. ' أوباما+10 '

يعرض الزمالك 10 ملايين جنيه بالإضافة إلى 3 لاعبين وإعارة يوسف أوباما على الإسماعيلي في مقابل لاعب وسط الدراويش عمرو السولية.

أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أكد في تصريحات تلفزيونية أنه تحدث إلى إدارة الدراويش وأقنع اللاعب بالانتقال للفريق.

وعلم FilGoal.com أن إدارة الإسماعيلي لا يمانع رحيل اللاعب إلى الزمالك إن طلب بشكل علني في الإعلام ذلك.

وصرح مصدر مسؤول في قلعة الإسماعيلي طلب عدم ذكر اسمه أن الزمالك يعرض 10 ملايين جنيه لضم السولية.

وأفصح "كذلك الزمالك قدم لنا 3 لاعبين من فريقه يمكننا التفاوض معهم لانتخاب من نحتاج في سوق الانتقالات. أحمد علي وإسلام جمال ورضا العزب وأحمد دويدار وأحمد سمير".

وأضاف "كذلك عرض علينا الزمالك استعارة يوسف أوباما".

هذا العرض لم رتق لدرجة العرض الرسمي حتى الآن، ولاتزال المحادثات جارية بين جميع الأطراف كون المحرك الأساسي للصفقة هو عمرو السولية الذي لم يحسم أمره بعد.