تقرير إنجليزي: أرسنال ينافس روما على ضم رمضان صبحي

زعمت تقارير إنجليزية أن نادي أرسنال جاهز للدخول في سباق مع روما على ضم رمضان صبحي نجم الأهلي الشاب، خلال الصيف الجاري.

وقدم روما الإيطالي بالفعل عرضين رسميين للنادي الأهلي من أجل انتداب صاحب الـ17 عاما أحدهما قيمته 3 مليون يورو، والأخر لاستعارته مقابل مليون يورو.

وذكرت صحيفة "مترو" الإنجليزية أن أرسنال مهتم بضم رمضان خلال الصيف الجاري، مكررا محاولته في فبراير الماضي.

ويشير التقرير إلى أن أرسنال طلب خضوع رمضان لفترة معايشة في فبراير الماضي، ولكن الأهلي رفض.

يذكر أن تقارير بلجيكية قد زعمت أن أندرلخت أيضا مهتم باللاعب الدولي الشاب.