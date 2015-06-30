جلب المخدر لقاء تأشيرة عمل فحصل على السجن 15 سنة

حكمت محكمة استئناف أبوظبي، على متهم آسيوي الجنسية، بالادانة بتهم جلب وحيازة الهيروين بقصد الاتجار، وقضت عليه بالسجن لمدة 15سنة وتغريمه 50 ألف درهم.

وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت على المتهم بالسجن المؤبد، حيث اعترف لهيئة المحكمة بحيازته للمخدر وجلبه إلى الدولة، وقال إنه جلب المخدر بقصد تسليمه إلى شخص آخر مقابل استخراج تأشيرة عمل له، طالبا من هيئة المحكمة تبرئته من تهمة الاتجار، واستعمال الرأفة معه بالنسبة لبقية الاتهامات.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم إلى القضاء، بعد أن تمكن أفراد التفتيش في جمارك مطار أبوظبي الدولي، من ضبط المتهم أثناء دخوله إلى الدولة وهو يحمل حقيبة، تبين عند تفتيشها أنها تحتوي على كيس فيه كمية كبيرة من مخدر الهيروين، حيث تم تسليم الكمية المضبوطة إلى النيابة العامة وتم تحريزها.

وعقب إلقاء القبض على المتهم، أكد أن المواد المخدرة تعود لآخر، وأنه على استعداد لإيصالهم إليه لأنه في انتظاره، مشيرا إلى أن الحقيبة التي تحتوي على المواد المضبوطة، كان قد استلمها في بلده من أحد أصدقائه بغرض توصيلها الى أحد الأشخاص في أبوظبي.

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> مستعجل

> وفي قضية ثانية، وقف متهم أمام هيئة محكمة الجنايات، والابتسامة تعلو وجهه وهو يرد على جميع الاتهامات المسندة إليه، بالاعتراف بارتكابها جميعها، غير مدرك لخطورة الجرائم المسندة إليه واعترافه بها دون إبداء أي دفاع.

الاعترافات التي أدلى بها المتهم، تضمنت تعاطي المواد المخدرة وشرب الخمر وقيادة المركبة تحت تأثير الكحول، إلا أنه طلب من هيئة المحكمة استعجال الحكم في القضية، ليتمكن من استكمال دراسته الجامعية مع بدء العام الدراسي الجديد.