أسباب العقم عند المرأة والوقاية منها

كانت المرأة على مر العصور مطالبة بالحمل ومتهمة إذا لم تستطع القيام بهذا الدور، لكن الطب الحديث تطور وكشف المشكلة، سواء كانت من المرأة أو الرجل، ولكن هل يمكننا أن نتوقع أسبابها، وهل يمكن الوقاية من العقم منذ الصغر؟

البروفسور موسى الكردي، أستاذ واستشاري أمراض النساء، خريج جامعتي كامبريدج ودمشق، من مركز الخصوبة وأمراض النساء يوضح للنساء كيفية تلافي العقم منذ الصغر.

أسباب العقم عند الزوجة:

ضعف الإباضة – التصاقات، انحراف، ارتفاع أو انسداد الأنابيب الناقلة للبيوض- بطانة الرحم الهاجرة (الإندومتريوز)- التهاب عنق الرحم- العقم مجهول السبب.

الوقاية من عقم النساء:

* على الزوجات المفرطات الوزن (سواء كانت عندهن إباضة أم لا) أن ينقصن وزنهن تحت إشراف طبي.

* التوقف عن التدخين؛ لأنه يقلل من فرص نجاح المعالجة.

* عدم إجراء تقشير المبيضين منعاً لتخريب آلاف البيوض؛ ما قد يسبب انقطاع الطمث الدائم أو حدوث سن يأس مبكر.



* عدم إجراء أي حرق لسطح المبيضين. والثقيب هو بكي لحمة المبيض فقط التي تفرز الهورمونات الذكرية. يتم إجراء 2-4 ثقوب فقط في سطح المبيض، وتُكوى اللحمة في كل ثقب لمدة لا تتجاوز 10 ثوان.

* بحال الحاجة لاستئصال كيسة مبيض (أكبر من 6 سم قطراً) عند طفلة، أو شابة يجب استئصال الكيسة فقط دون استئصال المبيض أو البوق الملاصق، وذلك لإنقاذ وظيفة المبيض وفي هذه الأحوال لا يجوز للجراح استئصال المبيض إلا بحال الخبث. كما يجب أن تتم الجراحة بالتنظير ما أمكن.



* لا تحتاج الدورات غير المنتظمة عند الفتيات للتنظيم بحجة الوقاية من العقم في المستقبل.

* تجنب حقن الأدوية في الرحم والبوقين؛ بحجة محاولة فتحهما دوائياً؛ لمنع انفجار البوقين تحت ضغط الحقن وما ينجم عنه من التصاقات شديدة.

* خذي مضاد التهاب قبل إجراء أي تصوير للرحم، أو حقن أو إدخال أية مادة، أو جهاز «كاللولب» فيه؛ منعاً لانتشار الالتهاب إلى البوقين؛ ما قد يسبب انسدادها التام.



* تجنب فتح البطن ما أمكن خاصة قبل الإنجاب، وتجنب القيصرية إلا لأسباب اضطرارية.

* ترطيب البوقين المستمر بالسيروم الملحي أثناء عمليات فتح البطن.

* الوقاية من الالتهاب أو الخلايا غير الطبيعية في عنق الرحم باستعمال الواقي الذكري من قبل الزوج.

* إجراء فحص عنق الرحم المكبر مرة كل سنة على الأقل لكل امرأة سواء شكت من أي مشكلات نسائية أم لا.