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كيف تعتنين بطفلك الذي لا يصوم؟

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كيف تعتنين بطفلك الذي لا يصوم؟ كيف تعتنين بطفلك الذي لا يصوم؟

الثلاثاء 30-06-2015 18:20

ليس كل أطفالك بإمكانهم الصيام، فالبعض لا زال صغيراً جداً على أداء هذه الفريضة، فهل معنى ذلك أن «يضيع بين الرجلين» كما يقول المثل، حيث كانت تردد جداتنا هذه المقولة دوماً.

وعلى ذلك فـ«سيدتي نت» تقدم لك هذه النصائح مع الدكتورة نرمين صيام عن العناية بأطفالك الصغار كالتالي:

• لا تجعلي نظام الوجبتين «إفطار وسحور» يؤثر على النظام الغذائي للصغار، ممن هم ليسوا في سن الصيام.

• لا تتذرعي بالتعب والإرهاق، فتقدمي أكلات جاهزة للصغار «شرائح شيبس وشوكولاتة وحلوى»؛ حتى يحين موعد الإفطار.

• لا توقظي صغارك على السحور بحجة توفير وجبة، وعدم قدرتك على الاستيقاظ صباحاً؛ لتجهيز الإفطار المعتاد لهم.

• إذا كان طفلك من النوع الذي لا يحب أن يتناول الطعام إلا بصحبتك، فعليك أن تقدمي له الطعام على شكل ساندوتشات.

• اتفقي مع جارتك على أن يتناول طفلك الصغير الطعام مع ابنها الذي في سنه؛ لكي يشجعه.

• لا تشجعيه على شرب المياه الغازية خلال النهار؛ لأنها تعطيه إحساساً وهمياً بالشبع.

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سيدتي