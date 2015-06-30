تقرير - كيف جهز فيورنتينا عرضه المغري لصلاح.. والاجتماع الحاسم الأربعاء

يصل محمد صلاح بصحبة وكيل أعماله إلى مدينة ميلانو مساء اليوم الثلاثاء أو غدا الأربعاء على أقصى تقدير، استعدادا للاجتماع الحاسم مع مسؤولي فيورنتينا.

وينتظر أن يحسم محمد صلاح مصيره خلال الساعات المقبلة سواء بالاستمرار مع فيورنتينا أو الرحيل، في ظل تصارع إنتر وميلان وتقارير حول يوفنتوس على النجم المصري.

وذكر لوكا كالامي الصحفي في "جازيتا ديللو سبورت" أن صلاح وممثليه سيصلون إلى ميلانو، تمهيدا للاجتماع مع مسؤولي فيورنتينا غدا الأربعاء.

ولايزال يشعر مسؤولو فيورنتينا بالتفاؤل بموافقة صلاح على عرضهم للاستمرار مع الفريق.

وجهز فيورنتينا كل الوثائق والعقود باللغة العربية بالإضافة إلى الإنجليزية والإيطالية من أجل قراءتها والتصديق عليها.

ويشهد اجتماع تحديد مستقبل صلاح في فلورنسا حضور أندريا روج مدير النادي البنفسجي والمدير الرياضي دانييلي برادي ووكيل النجم المصري يوليسيس سافين.

لكن كيف جهز فيورنتينا عرضه لضم صلاح؟

صحيفة "لا ريبوبليكا" كشفت عن أن فيورنتينا قرر عدم التجديد للاعبيه ألبرتو أكويلاني، وديفيد بيزارو. حيث ينتهي تعاقدهما هذا الصيف.

ويوفر فيورنتينا برحيل الثنائي مع الحارس البرازيلي نيتو المنتقل ليوفنتوس 14 مليون يورو من الرواتب، وهو ما يمول عرض ضم صلاح.

وتؤكد التقارير أن فيورنتينا سيدفع 18 مليون يورو لتشيلسي من أجل الاحتفاظ بصلاح.

ويعرض الفيولا على صلاح راتب سنوي يقدر بثلاثة ملايين يورو، بالإضافة إلى المكافأت.