محافظ قنا يعتمد درجات القبول بالتعليم الثانوي العام والفني

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا اليوم “الثلاثاء” درجات القبول للثانوي العام والفني.

وقال عماد شاكر وكيل وزارة التعليم بالمحافظة إنه تقرر تحديد 200 درجة للقبول بالثانوية العامة والتعليم الصناعي نظام الخمس سنوات و165 درجة للصناعية المتقدمة، وبالنسبة لنظام الثلاث سنوات فقد تم تحديد 175 درجة للمدارس الصناعية الميكانيكية، و160 درجة للمدارس الصناعية الزخرفية، و160 درجة للمدارس الصناعية “بنات”، والتدريب المزدوج صناعى ميكانيكا 180 درجة، والتدريب المزدوج صناعي زخرفة 155 درجة، والتعليم التجاري 190 درجة للتجارة المتقدمة نظام خمس سنوات، و170 درجة للثانوية التجارية بنين وبنات نظام ثلاث سنوات، و153 درجه فصول خدمات التجاري، و160 درجة التدريب المزدوج تجاري، و155 درجة للثانوية الزراعية المتقدمة نظام خمس سنوات بالصالحية، و150.5 درجة للمدارس الثانوية الزراعية، كما تم تحديد 160 درجة للثانوي التجاري بالوقف، و151 درجة للثانوي الصناعي، و150.5 للثانوي الصناعي بنات بنفس الإدارة التعليمية.