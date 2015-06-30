أخبار عاجلة

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017 -
بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد -
رسمياً .. وزيرة التضامن الإجتماعي توافق على منح هذه الحالات معاشات استثنائية -
التضمان الاجتماعي تُعلن عن آخر موعد لتلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية -
الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
العب «كاندي كراش» على الـ«ديسك توب»: تُنقص الوزن وتلهيكِ عن التفكير -
في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وكيل “الصحة” بالإسكندرية يحيل مركز طب أسرة “بهيج” للتحقيق لغيابهم عن العمل

Google+ Print
وكيل “الصحة” بالإسكندرية يحيل مركز طب أسرة “بهيج” للتحقيق لغيابهم عن العمل وكيل “الصحة” بالإسكندرية يحيل مركز طب أسرة “بهيج” للتحقيق لغيابهم عن العمل

 

“الصحة”

قام ظهر اليوم الثلاثاء الدكتور مجدى حجازى – وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بزيارة مفاجئة لمركز طب أسرة بهيج ووجد طبيب واحد فقط داخل المركز، وغياب تام لباقى أفراد النوباتجية ومكتب الصحة فأمر بالتحقيق الفورى والجزاء المشدد لهم حال ثبوت المخالفة.

كما قام بزيارة تفقدية لمستشفى برج العرب الجديدة العام، وقد تفقد وكيل الوزارة جميع أقسام المستشفى وأبدى رضاءه عن مستوى الخدمة وتقديره للعاملين من الفريق الصحى وإدارة المستشفى، كما وافق على تزويد المستشفى ببعض التجهيزات الطبية وماكينتين للغسيل كلوى. وأمر حجازى بعمل شهادات تميز وتقدير للعاملين بالمستشفى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا