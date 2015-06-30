وكيل “الصحة” بالإسكندرية يحيل مركز طب أسرة “بهيج” للتحقيق لغيابهم عن العمل

قام ظهر اليوم الثلاثاء الدكتور مجدى حجازى – وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بزيارة مفاجئة لمركز طب أسرة بهيج ووجد طبيب واحد فقط داخل المركز، وغياب تام لباقى أفراد النوباتجية ومكتب الصحة فأمر بالتحقيق الفورى والجزاء المشدد لهم حال ثبوت المخالفة.

كما قام بزيارة تفقدية لمستشفى برج العرب الجديدة العام، وقد تفقد وكيل الوزارة جميع أقسام المستشفى وأبدى رضاءه عن مستوى الخدمة وتقديره للعاملين من الفريق الصحى وإدارة المستشفى، كما وافق على تزويد المستشفى ببعض التجهيزات الطبية وماكينتين للغسيل كلوى. وأمر حجازى بعمل شهادات تميز وتقدير للعاملين بالمستشفى.