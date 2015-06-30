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لمريض الكلى.. ابعد عن التكييف والمراوح وتناول الخس والخيار

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لمريض الكلى.. ابعد عن التكييف والمراوح وتناول الخس والخيار لمريض الكلى.. ابعد عن التكييف والمراوح وتناول الخس والخيار
مع اشتداد الحرارة فى فصل الصيف يلجأ الكثيرون إلى استخدام مزيلات العرق، وذلك لتجنب العرق ورائحته، وهذا يشكل خطرا على صحة بعض الأشخاص وخاصة المصابون بأمراض الكلى.

وهذا ما يوضحه الدكتور بدوى لبيب أستاذ أمراض الكلى، مؤكدا إن العرق فى فصل الصيف مهم جدا لأنه يخرج السموم المتراكمة داخل الجسم، ويشكل العرق دور إيجابى للأشخاص المصابون بأمراض الكلى، حيث إنه يخفف الكثير من الجهد عن الكلى ويجنب حدوث أى مضاعفات.

ويشير أستاذ الكلى، إنه من الضرورى على مرضى الكلى تجنب التواجد فى الأماكن التى بها تكييف أو مراوح، لأنها تمنع إفراز الجسم للعرق الذى تتخلص منه الكلى والجسم والذى يحتوى على الأملاح أو السموم التى يتخلص منها الجسم.

لذا يوصى د.بدوى لبيب، مرضى الكلى بعدم منع العرق والابتعاد عن الأماكن التى بها التيكيفات والمراوح، والإكثار من تناول المياه، والخضراوات الغنية بالألياف كالخس والخيار.

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