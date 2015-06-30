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بالصور: تايلور سويفت تستمتع بوقتها مع كالفين هاريس وحبيبها السابق

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الثلاثاء 30-06-2015 15:33

نشرت النجمة الأمريكية Taylor Swift صورة مميزة، التقطت لها أثناء جولة خاصّة على متن قارب في نهر "ثامس" في لندن، جمعتها بحبيبها Calvin Harris وصديقتها عارضة الأزياء Gigi Hadid وحبيبها.
واللافت أنّ Joe Jonas حبيب Gigi الحالي كان الحبيب السابق لـTaylor البالغة من العمر 25 عاماً.
وتظهر الصورة عمق العلاقة وطبيعتها الرومانسية بين النجمة وحبيبها السكوتلاندي Calvin.
يُشار إلى أنّ أهل النجمة Taylor وصديقتها عارضة الأزياء الأمريكية Karlie Kloss كانوا حاضرين أثناء هذه الجولة، بحسب ما أظهرت صور الباباراتزي.
يذكر أن النجمة العالمية Taylor Swift وحبيبها Calvin Harris تصدّرا مؤخراً لائحة الثنائيات الأعلى أجراً في العالم، وفق مجلة Forbes.

 

 

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