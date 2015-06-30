ماذا حدث بين النجوم في سحور علي وحبيب الياسي؟

على مائدة سحور رمضانية أقامها المنتج علي الياسي، صاحب شركة برودكشن، وشقيقه الفنان حبيب الياسي، اجتمع نجوم الفن والإعلام والشخصيات الهامة أمس في خيمة أساطير بفندق اتلانتس، وكان ضمن الحضور رويدا المحروقي، فاطمة زهرة العين، محمد كريم، مادلين مطر، محمد هاشم، ديما الجندي، باسم يوسف، بروين حبيب، أميرة الفضل، وليد عطا الله.. وغيرهم، وقد وقف علي الياسي، يستقبل المدعوين بنفسه على باب الخيمة ويرحب بهم، بينما حبيب يستقبلهم داخل الخيمة، حيث هنا بدأت السلامات الحارة والدردشات بين النجوم، فعندما التقت فاطمة زهرة العين برويدا المحروقي كان هناك عتاب بينهما، حيث لم تتقابلان منذ فترة طويلة، لتجمعهما هذه المناسبة، ولم تتوقفا عن الدردشات والحديث عن الأعمال الفنية لديهما، وماذا تفعل كل منهما في رمضان، حيث قالت رويدا: انه اليوم الأول لي منذ بداية رمضان الذي أخرج فيه من البيت، فأنا أفضل الجلوس في البيت في الأسبوع الأول من رمضان، حيث أقضيه بين العزومات مع العائلة.

فيما تحدث حبيب الياسي لـ "سيدتي نت" عن مشاريعه الجديدة بعد رمضان قائلاً: أحضر لسينغل جديد، كما سيكون ضمن ألبوم عاصي الحلاني الجديد أغنية من ألحاني، وسيكون هناك تعاون مع دنيا بطمة.

ووسط دردشات عن الفن وأهله قال حبيب عن عاصي إنه صوت جبلي جميل، يجذب الجمهور على المسرح. مضيفاً: لقد حضرت له حفلاً ليلة رأس السنة وكان من المفترض أن يغني ساعة، لكن بسبب تفاعل الجمهور غنى لمدة ساعة ونصف الساعة، ولم يرغب الجمهور في مغادرته.. وهكذا دارت الدردشات والمناقشات.

ثم حضر الشيخ محمد بن سلطان بن حمدان آل نهيان، الذي حرص كل الحضور على إلقاء السلام عليه وتحيته، والتقاط الصور معه، فقد أضفى حضوره روحاً جميلة بين الحضور، حيث تحدث مع النجوم عن أعمالهم الفنية سواء الغنائية أو التمثيلية. وأكمل النجوم السهرة الرمضانية التي استمرت إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.