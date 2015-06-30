مسلسلات رمضان 2015:عبد الناصر درويش.. يقع في غرام خادمة

يقع عبد الناصر درويش في غرام خادمة، وذلك ضمن شخصية «وارش»، التي يجسدها في حلقات المسلسل الخليجي الكوميدي الرمضاني «حارش ووارش»، الذي يعرض على شاشة «أبوظبي» بعد الإفطار، لكنه لا يستطيع أن يتزوجها خصوصاً أنه ابن الأصول والحسب والنسب، فيحاول أن يحبها بعيداً عن الناس.

أوقع «وارش» أغلب سكان «الفريج» الذي يعيش فيه، في مشكلات عدة من مواقف كوميدية مضحكة، لاسيما أنه شخص غريب الأطوار، يتباهى دائماً بماض عائلته ويتخذ قرارات غريبة، إلى جانب أنه سريع الغضب وكثير الاستعراض، ودائماً ما يجلب المشاكل بشكل دائم لشقيقه الأكبر «حارش» الذي يلعب دوره حسن البلام.

تبدأ حكاية «حارش ووارش»، عندما يعودان من سفرة طويلة من البصرة في العراق تنفيذاً لرغبة والدهما، الذي أوصاهما بالذهاب إلى هناك للدراسة، وعندما يصلان إلى «الفريج»، يكتشفان تحولاً جذرياً صار في الحارة، حيث يحاولان بشتى الطرق، أن يحسنا أوضاعها وأوضاع أهلها عن طريق «الفهلوة» بمواقف كوميدية.

ويزخر «حارش ووارش» بأداء عدد من الفنانين الخليجيين البارزين، إلى جانب البلام ودرويش منهم أحمد العونان وخليل إبراهيم وميس قمر وفوز آل شطي وسلطان الفرج ومبارك المانع وفهد البناي ومحمد رمضان وصوغة، إضافة إلى بلال عبدالله وفاطمة جاسم ومروى راتب وريم عبد الله.