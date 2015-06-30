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عبدالله الزهراني: "حصاد الزمن" محطة هامة في حياتي

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عبدالله الزهراني: "حصاد الزمن" محطة هامة في حياتي عبدالله الزهراني: "حصاد الزمن" محطة هامة في حياتي

الثلاثاء 30-06-2015 18:00

أعرب الفنان السعودي عبدالله الزهراني عن سعادته بنجاح الأعمال الدرامية التي يشارك فيها خلال شهر رمضان، مبيناً أنه تلقى ردود أفعال إيجابية من الجمهور حول الشخصيات التي لعبها في المسلسلات "سيلفي" و"حصاد الزمن" و"عيال نوير".
وصرح لـ"سيدتي نت": "تشرفت بالمشاركة في عدد من حلقات مسلسل «سيلفي» أمام النجم الكبير ناصر القصبي، لعبت خلالها شخصيات مختلفة، وأعتقد أنه من أفضل الأعمال الدرامية هذا العام".
وأوضح الزهراني أن مشاركته في بطولة مسلسل "حصاد الزمن" الذي يعرض على القناة الأولى يمثل محطة هامة في مشواره الفني، حيث يظهر من خلال شخصية جديدة بالنسبة إليه في سياق إنساني اجتماعي لم يعتده الجمهور منه حسب تعبيره، مشيراً إلى أن العمل يضم باقة من نجوم والخليج ومنهم حسين المنصور وزهرة عرفات وبدرية أحمد وخالد البريكي وماجد مطرب فواز ودريعان الدريعان.
وذكر أن مشاركته في المسلسل الكرتوني "عيال نوير" الذي يُعرض على mbc يأتي في إطار حرصه على المشاركة في تلك الأعمال الخفيفة والهادفة والتي تصل للجمهور خاصة الأطفال بكل سهولة، مشيراً إلى أن شخصيته في العمل الخال "صفوق" نالت إعجاب الجمهور بشكل كبير و"علقت" مع الأطفال.

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سيدتي

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