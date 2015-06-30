جمال سليمان يستهزىء بنقيب الفنانين السوريين وأمل بوشوشة:لم أظلم كنزة مرسلي

قال المخرج الشهير حاتم علي إن بعض شركات الإنتاج في العالم العربي تنصّب نفسها حامياً للرأي العام من خلال ادعائها وجود إحصاءات تحدد رغبة المشاهد العربي، كاشفاً عن أهم المشكلات التي تعاني منها الدراما العربية.

كلام علي جاء في حلقة من برنامج "رايتينغ رمضان" الذي استضافه مع النجمين جمال سليمان وأمل بوشوشة، كأبطال لمسلسل "العراب نادي الشرق".

من جهته، قال جمال سليمان إن كل الإحصاءات التي تتحدث عنها شركات إنتاج وتقول إنها تحدد رغبة المشهد العربي نحو الدراما، غير صحيحة، داعياً إلى عدم إطلاق أحكام مطلقة من قبل أية جهة، معتبراً أن الجمهور بمقاسات كثيرة وليس بمقاس واحد.

وشدد مخرج مسلسل "العراب نادي الشرق" على تحميل شركات الإنتاج مسؤوليتها فقال:" مشكلة كبيرة أن ترى أن الشركات لا تضع برنامج عمل، أو خطط واضحة المعالم.. لا يعقل أن مسلسلات ما زلت تصور حتى الآن خلال شهر رمضان.. لماذا لا يضعوا خططاً مبكرة ويتلافوا هذا الأمر".

وعبّر عن ميله للمسلسلات العربية المشتركة، لكنه اشترط دائماً أن تكون القصة المطروحة لها ما يبررها، وكمثال قال:" مسلسل في دبي فيه أناس سوريون، أوافق عليه، طالما أن الحالة موجودة بالفعل".

ووصف النجمة أمل بوشوشة الحاضرة معه في الحلقة بالمنفتحة على التمثيل، وبأنها باتت محسوبة على الدراما السورية وليست ضيفة عليها.

وأشار في الجانب نفسه إلى أن الدراما السورية ومنذ سنوات كانت منفتحة على العالم العربي وكانت تستقطب نجوماً لبنانيين ومصريين وخليجيين.

أما فيما يتعلق بباسل خياط أحد نجوم العمل فوصفه حاتم بأنه تمكن مع أبناء جيله في الدراما أن يقفزوا بالدراما السورية إلى المستوى العربي، مشيداً بحضوره في مصر واصفاً إياه بالحرفي.

أما النجم جمال سليمان فرأى أنّ الدراما العربية لا تغير شيئاً في الواقع معتبراً الفن حكايات تروى للناس ويبقى عليهم أن يأخذوا العبر منها، ويقترحوا الحلول.

وأشاد بمؤسسة أبو ظبي للإعلام وبدورها في دعم الدراما السورية قائلاً" كان لها موقف مشرف من الدراما السورية في المحنة، والآخرون لم يلعبوا هذا الدور.. أثبتت أنها تنظر بوعي للمستقبل".

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وكشف عن اسم صاحب الاتصال الذي كتب عنه في حسابه على فيسبوك والذي جعله يقول بأن سوريا بخير:" هو أيمن زيدان الذي امتلك من النبل والأخلاق ما خوّله أن يتصل بي ليبارك لي عن دوري في العراب برغم اختلافنا بكثير من الأمور ومنها السياسية".

وعقب على مقولة سورية بخير بأنه قصد أنه يتمنى أن " نصبح في سورية بخير".

وأشار إلى أن قلة من الفنانين يباركوا لبعضهم بأدوار ناجحة معتبرا أيمن زيدان مثلا في ذلك.

لكنه كان لافتاً استهزاء جمال سليمان بالفنان زهير رمضان نقيب الفنانين في سوريا، والذي كان أصدر قراراً بعيد انتخابه نقيباً بفصل جمال من نقابة الفنانين قبل أن يلغى القرار لاحقاً.

أما عن سؤال حول السيارات الرياضية في المسلسل والدعاية القوية للعمل، فرأى أن العائلة البطلة في القصة ثرية:" ومن الطبيعي أن تستعرض حياتها بسيارتها وإكسسوارات البيت من الداخل وصحون المطبخ والملاعق.. إلخ".

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اما النجمة أمل بوشوشة فتحدثت عن أول وقوف لها إلى جانب جمال سليمان في مسلسل "ذاكرة الجسد" قبل خمس سنوات، فوصفته بالمعطاء وقالت:" كنت مثل الأسفنج أمتص منه ذلك العطاء، وكان هو يعطيني الكثير من ملاحظاته بخبرته الطويلة".

وعن حضورها في مسلسل سوري من جديد بوجود نجمات سوريات ومدى تأثيرها في ذلك، قالت إنها لا تتميز عن أية ممثلة وبأن الخير والبركة بالجميع، مشيرة إلى أن حاتم علي رآها مناسبة للدور ما جعلها تكون حاضرة في التوقيت المناسب.

وكان لافتاً جواب من أمل عن سؤال للجمهور حول أن المطربة الجزائرية كنزة مرسلي قد ظلمت لغنائها مع بوشوشة، فقالت:" هي بنت بلادي و متألقة وأتمنى لها التوفيق".

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