"أم عصام" تخلع حجابها أمام الرجال و"باب الحارة" ينجح في استفزاز المتابعين

أثارت الحلقة العاشرة من مسلسل "باب الحارة" استهجاناً ممزوجاً بسخرية لاذعة من قبل المُتابعين، سيّما عندما قامت "أم عصام" في أحد مشاهد العمل بخلع حجابها أمام الرجال الغرباء من أجل أن تضمّد به جرح الضيف الذي حلّ على منزلها في منتصف الليل.

وشهدت أحداث الحلقة العاشرة هروب ثلاثة من الأحرار السوريين من سجن الفرنسيين وبينهم شخص مُصاب، ويضطر هؤلاء لدخول "حارة الضبع" ليختبؤا بها، ومصادفةً يدخلون منزل أبو عصام الذي لا يكون متواجداً حينها، فتفتح لهم "أم عصام" الباب، وتحاول أن تُساعد في إنقاذ حياة الجريح، وعندما تطلب من ابنتها "دلال" قطعة قماش لتضمد فيها الجرح، ترتبك الأخيرة ولا تجد ما طلبته منه والدتها، لتخلع "أم عصام" في مشهد درامي حجابها أمام الرجال من أجل أن تداوي جرح الضيف.

تُرى هل نسيَ مخرج العمل عزام فوق العادة، أنّ أحداث مسلسله تدور في إطار زمني تاريخي يُمكن وصفه بالمتشدّد دينياً، حيث كانت النساء فيه لا ترتدي الحجاب فقط بل تُرخي بالملاءات السوداء على وجوهها، ومن المستحيل أن "تنكشف" على رجل مهما يكن، طبعاً هذا ما رسّخته الأجزاء السّتة السابقة من العمل نفسه، فكيف بلحظة واحدة تخلع سيّدة حجابها وتُظهِر شعرها أمام الرّجال، وليس هذا فحسب بل تستقبلهم بقميص النّوم البيتي، ثمّ إنّ لا ضرورة دراميّة قصوى لهذا المشهد حيث كان من الممكن أن تستعين "أم عصام" بحجاب كنّتها "خيرية" او ابنتها "دلال" سيّما أنّهما خارج الغرفة ولن يرى الرجال شعرهما، أو كان بإمكان المخرج أن يجعل أم عصام تستعين بشال أحد الرجال وتضمّد به الجرح.

المفارقات التي تحدّثنا عنها لم تغب عن بال صُنّاع باب الحارة بالتّأكيد، ولكن يبدو أنّ هذا المشهد صُنع على هذه الشّاكلة بشكل متعمّد، لكي يضمن هؤلاء أنّ يبقى النّاس يتحدّثون عن "باب الحارة"، وعن مشهد يحدث لأوّل مرّة في مسلسل "بيئة شاميّة"، ولكي يستطيعوا إثارة الجدل ما استطاعوا إليه سبيلاً، وحتّى لو لاقوا انتقادات لاذعة فهذا لا يهم، المهم أن يبقى العمل تحت الضّوء.

واشتعلت مواقع التّواصل فور عرض الحلقة بوابل من النّقد والتّهكّم وكتب أحدهم "أمانة اعملولنا كمان جزء من باب الحاره والله عم ننبسط بالنكت ع الفيس بوك"، وكتب مُتابع آخر: "بالجزء التالت أبو عصام طلّق أم عصام لأنو قالتلو "فشرت،" بالجزء السابع أم عصام دخّلت رجال ع البيت بغياب أبو عصام، وشلحت حجابها قدامهم، وأبو عصام قلها: "الله محيي أصلك".

فيما كتبت إحدى المتابعات عبر صفحتها على فيسبوك "له يا أم عصام ما حبيتا منك هههه قال شالت غطاها وجنبها شال لزلمة ما تلف فيه، ههههه لك كنت أنا أخرجت هالمسلسل احسن على الأقل".

وذهب متابع آخر بالسّخرية لحد كبير وكتب "الله أكبر .. أم عصام شلحت حجابها منشان تحطو على جرح المصاب، يا جماعة دلال مالقت خرقة بالبيت".

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