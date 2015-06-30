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6 أطباء يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات التجديد النصفي بنقابة أطباء الأقصر

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6 أطباء يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات التجديد النصفي بنقابة أطباء الأقصر 6 أطباء يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات التجديد النصفي بنقابة أطباء الأقصر

 

نقابة الأطباء

تقدم للترشح لانتخابات النقابة الفرعية للأطباء بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، أخر أيام التقدم بأوراق الترشح 6 مرشحين جدد منهم مرشح علي مقعد النقيب وآخر للعضوية فوق السن و4 للعضوية تحت السن ليرتفع إجمالي المرشحين لانتخابات التجديد النصفي بالمحافظة.

وقال الدكتور أحمد منتصر عضو مجلس نقابة أطباء الأقصر أن اللجنة المخولة بتلقي طلبات الترشح تلقت اليوم أوراق 6 مرشحين هم:  الدكتور عبدالحكيم محمد الملقب بأبى القاسم (عبدالحكيم سليم) استشارى العظام بمستشفى اسنا المركزى واﻷقصر الدولى علي مقعد النقيب والدكتور رأفت محمد محمد محمود (رأفت البدرى) استشارى الباطنة ومدير مستشفى أرمنت المركزى للعضوية فوق السن ودكتورهيدرا عادل أبادير طبيب مقيم جراحة عامة اﻷقصر الدولي ودكتورابراهيم حسن احمد اخصائى باطنة مستشفى اﻷقصر العام ودكتور أمين منتصر أمين سليم طبيب مقيم نسا وتوليد مستشفى اﻷقصر العام ودكتورجورج عبدالله يسى اخصائى عظام مستشفى أرمنت المركزى للعضوية تحت السن.

وأكد منتصر علي أن عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأقصر المقرر إجراؤها في 9 أكتوبر القادم بلغ 15 مرشحًا.

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