أمن الدولة تواصل تحقيقاتها في حادث اغتيال النائب العام.. وتستمع إلى الشهود

تواصل نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة والمستشار خالد ضياء الدين المحامي العام بالنيابة تحقيقاتها في حادث استشهاد المستشار هشام بركات، حيث استمعت إلى عدد من شهود الواقعة الذين أكدو مشاهدتهم للحادث، وذلك بعد أن قامت بمعاينة موقع الانفجار، وتفقدوا أثار الحادث وما أسفر عنه من تلفيات وحرائق، وكذا معاينة سيارة النائب العام التي تعرضت للاستهداف وسيارات طاقم الحراسة وكذلك عدد كبير من السيارات الخاصة بالمواطنين التي تصادف مرورها أو وقوفها بالقرب من موقع الحادث، والتي تعرضت لتلفيات شديدة جراء التفجير الإرهابي، وكذا المنازل التي تأثرت جراء قوة الانفجار.

كما استعجلت النيابة خبراء مصلحة الأدلة الجنائية،تقريرها عن الإثار الفنية التي خلفها الانفجار، ونطاق الموجة الانفجارية وطبيعة المواد المستخدمة في صنع العبوة الناسفة التي تسببت في وقوع الانفجار، وبيان التلفيات التي أسفر عنها الانفجار وما ترتب عليه من أضرار.

وأيضًا استعجال أجهزة الأمن، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بإجراء التحريات اللازمة في شأن الحادث الإرهابي، وتحديد هوية الجناة المتورطين فيه، كما تقوم بالاستعلام عن كاميرات سواء موبايل او اخرى قامت بتصوير الحادث.