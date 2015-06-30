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بالصور..طلاب الثانوية بالإسكندرية ينهون الامتحانات بالأحضان و"السيلفى "

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أنهى طلاب الثانوية العامة، اليوم، امتحاناتهم بالعام الدراسى 2014/ 2015 بمادتى الكيمياء لطلاب العلمى والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، فى فرحة سادت على وجوه الطلاب بسبب سهوله الامتحانات فى آخر يوم.
>اليوم السابع -6 -2015

وقالت الطالبة إسراء مصطفى، أن امتحان الكيمياء كان فى منتهى السهولة ومن الأسئلة المتوقعة التى تدربوا عليها قبل الامتحان ومن الكتاب المدرسى وأشارات انه اسهل امتحان فى المواد العلمى لهذا العام.

وأشارت أن جميع الأسئلة لا يوجد بها أى صعوبة، وتوزيع الدرجات على جميع الأسئلة كانت بالتساوى وطبقاً لمستوى كل سؤال والوقت كافى، وطالبت بمراعاة التصحيح فى باقى المواد التى كان بها صعوبة، وتوزيع الدرجات على جميع ورقة الأسئلة بالتساوى.
>اليوم السابع -6 -2015

بينما قالت الطالبة هند مصطفى، إن امتحان التاريخ كان يوجد به اسئلة صعبة وتحتاج إلى تفكير ومدة امتحان اطول من الوقت المسموح به، مؤكدة أن طلاب الشعبة الأدبية كانوا مظلومين فى امتحانات الثانوية العامة هذا العام والنصيب الأكبر للدرجات هم لطلاب الشعبة العلمية بسبب صعوبة الامتحانات.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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