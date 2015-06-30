الكويت تعلن ضبط "الخلية الإرهابية" التى نفذت تفجير المسجد الشيعى

قال وزير الداخلية الكويتى الشيخ محمد خالد الحمد الصباح الثلاثاء ان السلطات ضبطت "الخلية الإرهابية" التى تقف وراء الاعتداء على مسجد شيعى، مؤكدا أنها تطارد خلايا أخرى.

وقال الوزير فى جلسة خاصة للبرلمان لمناقشة تفجير الجمعة "نحن فى حالة حرب"، مضيفا أن "أمر الخلية الارهابية التى نفذت عملية تفجير مسجد الإمام الصادق قد حسم ولكن هنالك خلايا أخرى لن ننتظر حتى تجرب حظها مرة أخرى نحن من سنذهب لهم"

وأكد أن السلطات الكويتية قامت بمراجعة جميع الإجراءات الأمنية خاصة حول المساجد وجميع دور العبادة، وكان انتحارى سعودى فجر نفسه فى المسجد الشيعى فى مدينة الكويت خلال صلاة الجمعة ما أدى إلى مقتل 26 شخصا وإصابة 227 آخرين.

وأثر الهجوم جرى اعتقال عدد غير محدد من المشتبه بهم، واحيل خمسة منهم الى النيابة العامة بينهم السائق الذى أوصل الإنتحارى إلى مكان الهجوم ومالك السيارة، وصرح وزير العدل الكويتى يعقوب الصانع أمام البرلمان أن المجلس الاعلى للقضاء قرر انشاء محكمة خاصة لمحاكمة المشتبه بهم فى هذه القضية، وقال أن ذلك يهدف الى تسريع عملية محاكمتهم دون تجاهل الإجراءات التى يحتمها القانون.

>