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وفاة ضابط شرطة بأزمة قلبية أثناء تأدية عمله فى مركز فايد بالإسماعيلية

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وفاة ضابط شرطة بأزمة قلبية أثناء تأدية عمله فى مركز فايد بالإسماعيلية وفاة ضابط شرطة بأزمة قلبية أثناء تأدية عمله فى مركز فايد بالإسماعيلية
توفى ضابط شرطة برتبة ملازم يعمل بمركز شرطة فايد بالإسماعيلية نتيجة إصابته بأزمة قلبية أثناء عمله داخل نوبتجية المركز.

تلقى اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد مجدى إمام مأمور مركز شرطة فايد يفيد بوفاة الملازم محمد السيد أحمد دياب 52 سنة اثناء وجوده داخل نوبتجية المركز .

وبإجراء الكشف الطبي على المتوفى، تبين أن سبب الوفاة نتيجة إصابته بأزمة قلبية أدت الى وفاته .

يذكر أن المتوفى كان يعمل أمين شرطة بمركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية وتم ترقيته مؤخرا برتبة ملازم، وأن المتوفى أول يوم عمل له بمركز شرطة فايد برتبة ملازم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365