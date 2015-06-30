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الداخلية: وفاة شرطيين وإصابة ضابط بنقطة مرور قلما فى القليوبية

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الداخلية: وفاة شرطيين وإصابة ضابط بنقطة مرور قلما فى القليوبية الداخلية: وفاة شرطيين وإصابة ضابط بنقطة مرور قلما فى القليوبية
أفاد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أنه أثناء سير سيارة نقل بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بمنطقة الكيلو 19 بمقطورة تحمل رقم " د ا ط 7392 " فى الاتجاه القادم من الإسكندرية، متجها إلى القاهرة اختلت عجلة القيادة فى يد سائقها نتيجة للسرعة المرتفعة، مما أدى إلى اصطدامه بالحاجز الخرسانى أمام نقطة مرور قلما واختراق السيارة سور معرض سيارات.

وأسفر الحادث عن استشهاد أمين الشرطة صفوت على إبراهيم 30 سنة من قوة إدارة مرور القليوبية، والعريف السيد كامل عبد المقصود من قوة إدارة مرور القليوبية، ومواطنة تدعى صفاء عبد الوهاب 23 سنة ربة منزل.

كما أسفر الحادث عن إصابة الملازم أول محمد صبحى عبد البارى ضباط الإدارة العامة للمرور، وتم نقل الضحايا للمستشفى.
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