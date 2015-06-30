أول صور لحادث مصرع أمين ومجند شرطة فى حريق 3 سيارات بجوار كمين بقليوب

ينشر " اليوم السابع " أول صور لحادث حريق 3 سيارات بجوار كمين شرطة في قرية قلما بمدينة قليوب والذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص من بينهم أمين ومجند شرطة.

كان المقدم إسلام عبد الحميد نائب مدير شرطة النجدة بالقليوبية تلقي بلاغا بنشوب حريق فى 3 سيارات بجوار كمين الشرطة ومعرض سيارات بالطريق الزراعى عند قرية قلماو تم إخطار اللواء عبد العظيم نصر الدين مدير أمن القليوبية وانتقل على الفور العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى والمقدم عماد عياد والعميد سيد نصر من إدارة بالحماية المدنية بالقليوبية و15 سيارة إطفاء و تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداداه لباقى السيارات المتواجدة فى مكان الحادث.

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وتبين من المعاينة أن الحريق شب نتيجة اصطدام سيارة نقل كانت قادمة من بنها بسيارة الشرطة المتواجدة فى الكمين المروري الموجود عند قرية قلما فانقلبت السيارة واشتعلت فيها النيران وامتدت لسيارتين تابعتين لمعرض سيارات مجاور للكمين ونجحت أجهزة الأمن في السيطرة على الموقف وإخماد الحريق وتسيير حركة المرور على الطريق التي شهدت تعطلا فى الحركة المرورية وتم نقل الجثث لمستشفى قليوب ومستشفى طوخ وجارى التعرف على بياناتهم.

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تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 12232لسنة 2015 وبعرضه على النيابة العامة صرح أكرم أبو سحلي وكيل أول نيابة مركز قليوب بدفن جثث الضحايا ووأمر بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة وبيان عما إذا كان يوجد شبهة جنائية من عدمه برئاسة المستشار حسن خليل رئيس النيابة وبإشراف المستشار عمرو سامى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القليوبية.



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