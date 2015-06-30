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للأمهات.. الفيتامينات لطفلك عمال على بطال تضر كليته وتصيبه بالأمراض

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للأمهات.. الفيتامينات لطفلك عمال على بطال تضر كليته وتصيبه بالأمراض للأمهات.. الفيتامينات لطفلك عمال على بطال تضر كليته وتصيبه بالأمراض
تغذية الأطفال وإمدادهم بالعناصر الغذائية الهامة لنموهم، هو الشاغل الأول لكل أم، وفى سبيل حرصها على حصول طفلها على كل ما يحتاجه من غذاء، قد ترتكب بعض الأخطاء دون عمد، ولكنها تؤثر بالسلب على صحة طفلها بدلا من تعزيزها.

الكالسيوم دون احتياج طفلك يرهق عمل كليته


>تقديم جرعات من المكملات الغذائية كالكالسيوم إلى الطفل، يعد من أشهر الأخطاء التى ينبه لها أستاذ طب الأطفال الدكتور طلعت حسن سالم، موضحا أن كثيرا من الأمهات يقعن فى هذا الخطأ.

فيما ينبه طلعت أن تناول الطفل لجرعات الكالسيوم دون حاجة فعلية له، يتسبب فى إرهاق عمل الكلى التى تبذل مجهودا مضاعفا للتخلص من تلك النسبة الزائدة.

الحديد يصيب طفلك بالإمساك


>كما أن تقديم جرعات من الحديد دون حاجة الطفل لها يؤدى إلى اصابته بنوبات من الإمساك المزمن، ولذا ينصح طلعت بعدم الاستسهال فى مد الطفل بهذا الفيتامين دون استشارة الطبيب المختص، وإجراء الفحوصات والتحاليل، التى توضح النقص فى أى من عناصر جسمه، وبالتالى تحديد العنصر الذى يحتاج إلى تعويضه بالعلاجات أو الطعام.

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مصر 365